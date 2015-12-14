СБУ задержала на взятке двух судей Львовского апелляционного админсуда

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что через посредников - адвокатов - судьи получили 6 тысяч долларов за решение о восстановлении на работе работника прокуратуры.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

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