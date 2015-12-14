СБУ задержала на взятке двух судей Львовского апелляционного админсуда
21:41, 14 декабря 2015Общество
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Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала на взятке двух судей Львовского апелляционного административного суда.
Судьи Львовского апелляционного админсуда погорели на взятке / 112.ua
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Отмечается, что через посредников - адвокатов - судьи получили 6 тысяч долларов за решение о восстановлении на работе работника прокуратуры.
В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
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