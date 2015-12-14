Российский бизнес сбывает низкокачественный алкоголь и продукты на оккупированной части Донбасса - разведка

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей активно используются российскими бизнес-структурами для сбыта некондиционной алкогольной продукции. Местные жители употребляют низкокачественные алкогольные напитки российского производства, что приводит к тяжелым последствиям, в т.ч. к смерти. Подобная ситуация наблюдается с продуктами питания, лекарствами и другим", - говорится в сообщении.

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Ранее разведка сообщала, что на Донбассе увеличивается численность военнослужащих, которые разрывают контракт с ВС РФ. Россия заявляет, что ее регулярные войска не находятся на территории Украины. Тем не менее силы АТО неоднократно задерживали кадровых российских военных.