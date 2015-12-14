Разведка разоблачила места хранения "отведенных" танков, САУ и "Градов" боевиков

12:46, 14 декабря 2015
Война
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Разведка узнала места хранения запрещенного Минскими договоренностями вооружение боевиков.

REUTERS

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны.

"Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Гольмовский, Горловка, Карло-Марксовое, Макеевка, Безымянное запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков, артиллерийских систем калибром свыше 100-мм (САУ) и 122-мм РСЗО "Град", - говорится в сообщении.

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Ранее разведка сообщала, что боевики сконцентрировали в районе Алчевска, Первомайска и Донецка запрещено Минскими договоренностями вооружение – танки, РСЗО и артиллерийские системы калибром свыше 100-мм (САУ).

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