В Одессу доставлены 27 бойцов, раненых в зоне АТО
20:56, 12 декабря 2015Общество
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В Одессу сегодня доставлены 27 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.
27 ребят...8 лежачих... Половина - хирургические \ Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Андрей Танцюра.
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«27 ребят...8 лежачих... Половина - хирургические», - написал Танцюра. Троих бойцов сразу поместили в отделение интенсивной терапии (реанимацию).
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