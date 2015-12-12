В Одессу доставлены 27 бойцов, раненых в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Андрей Танцюра.

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«27 ребят...8 лежачих... Половина - хирургические», - написал Танцюра. Троих бойцов сразу поместили в отделение интенсивной терапии (реанимацию).