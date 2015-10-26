В Болгарию на лечение прибыли шесть раненных украинских военных
Военные были доставлены в лечебно-реабилитационный центр (ЛРЦ) Военно-медицинской академии Минобороны Болгарии в городе Хисар, где они пройдут курс лечения и реабилитации.
Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, в аэропорту Софии 25 октября героев встретили посол Украины в Республике Болгария Николай Балтажи, представители Посольства, Союза украинцев в Болгарии «Мати Україна», а также болгарские волонтеры.
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Для оказания содействия врачам ЛРЦ и раненным военнослужащим во время их пребывания в лечебном заведении привлечены представители украинской общины.
Все расходы, включая перелет, трансфер от аэропорта, проживание, питание, курс лечения военных, взял на себя почетный консул Украины в городе Бургас Димитр Караненов.
Как сообщал УНИАН, ранее в Болгарии прошли лечение 12 раненных украинских бойцов.
22 октября председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что Болгария предложила Украине в течение двух лет реабилитировать до 300 раненых во время проведения антитеррористической операции военнослужащих.