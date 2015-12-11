В Одессе суд перенес на 17 декабря заседание по "делу 2 мая" из-за неявки адвокатов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, заседание отложено в связи с неявкой четырех защитников.

«От одного из них 10 декабря поступило заявление об отсрочке судебного разбирательства в связи с занятостью в другом судебном процессе - в Киеве. Причины неявки других трех защитников суду неизвестны, но будут выясняться», - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеДвое фигурантов "дела 2 мая" публично призывали к сепаратизму - прокуратура

В пресс-службе пояснили, что, согласно ч. 2 ст. 47 УПК Украины, защитник обязан являться для участия в выполнении процессуальных действий с участием подозреваемого (обвиняемого). В случае невозможности прибыть в назначенный срок защитник обязан заранее сообщить об этом и о причинах неявки следователю, прокурору, следственному судье и т.д.

Поскольку участие защитников является обязательным в уголовном производстве в отношении особо тяжких преступлений (ч. 1 ст. 52 УПК Украины), продолжить судебное разбирательство в их отсутствие невозможно.

Читайте такжеОдин из подсудимых по делу 2 мая в Одессе вскрыл себе вены в зале суда