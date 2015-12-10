Геращенко обнародовал подробности гибели бойца "Альфы" при задержании диверсантов в Киеве

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook, отметив, что "в средствах массовой информации и социальных сетях много противоречивой информации по данному факту".

"Правда такова: во время операции сердце бойца останавливалось дважды. И дважды врачам его удавалось запустить вновь. В третий раз оно остановилось навсегда...Двое детей остались без отца...", - написал он.

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Геращенко также выразил уверенность, что "глава СБУ Василий Грицак сделает все возможное для того, чтобы семья погибшего бойца "Альфы" получила все возможные социальные льготы и выплаты вплоть до получения жилья, в случае его отсутствия. А Президент Украины Петр Порошенко представит погибшего к высшим государственным наградам посмертно, а его товарищей повысит в звании и также наградит".

Как сообщал УНИАН, ранее в Службе безопасности Украины сообщили о гибели бойца спецподразделения СБУ "Альфа" при задержании российских диверсантов в Киеве.

Напомним, поздно вечером 9 декабря 2015 года в результате проведенной Службой безопасности спецоперации пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в том числе в Киеве.

Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения "Альфа" и был обезврежен. Состояние одного из раненых было критическим.