В Киеве продаются торты из "ЛНР" (фото)

В магазине на Бессарабской площади в Киеве можно купить торты из оккупированного Луганска.

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Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на социальные сети.

Упаковка торта, который называется "Луганский", ничем не отличается. Однако на этикетке четко указан адрес производителя – "Луганская народная республика", город Луганск. О стоимости продукта информации пока нет.