СБУ решила автоматически продлить пропуска в зону АТО

По состоянию на конец декабря почти в 300 тысяч граждан Украины заканчивается срок действия пропусков, заявили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что все граждане, которые уже имеют разрешения и не нарушали порядок въезда на контролируемую территорию и выезда с нее, будут иметь возможность без дополнительного переоформления и подачи заявок пересекать линию столкновения и в следующем году.

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Кроме того, стало известно, что по состоянию на 10 декабря благодаря внедренной с июля электронной системе выдачи разрешений на пересечение линии соприкосновения было получено 872 тысячи 960 заявок, большинство из которых – 805 тысяч 200 уже обработано.