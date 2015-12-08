Представитель ОБСЕ в контактной группе назвал обстрелы на Донбассе "печальным развитием ситуации"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы.

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Сайдик подтвердил, что на встречах участников группы обсуждается вопрос об усилении обстрелов на Донбассе.

"Дискуссия проходила в подгруппе по безопасности, и дискуссия об этом шла в Трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Сайдик.

Он напомнил, что на встрече в Минске контактная группа обращалась ко всем сторонам с соответствующим призывом о необходимости прекращения обстрелов.

"Я должен сказать, что это, конечно, очень печальное развитие, но в основном, как мы знаем, эти обстрелы (происходят) в отдельных местах", - заявил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ считает, что эти обстрелы свидетельствуют о другом сценарии развития ситуации на Донбассе по сравнению с ситуацией, которая была нынешним летом.