Состоялся бой в зоне АТО: Военные отбили атаку боевиков вблизи Зайцево

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Пески, Авдеевку, Новгородское и Новоселовку. Неоднократно с 82-мм минометов вели огонь по Красногоровке, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

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На Артемовском направлении из тех же видов оружия наемники вели огонь по Майорску, Зайцево, Кирово и Луганскому. По Ленинскому и Луганскому стреляли из 82-мм минометов.

На Мариупольском направлении террористы вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Строгановке. А на Луганском направлении, из гранатометов, по Трехизбенке.

Около 18 часов в районе Зайцевого произошло боевое столкновение. Боевики в количестве до 10 человек снова пытались атаковать наш опорный пункт, и, получив достойный ответ, традиционно бежали с поля боя.