Под Харьковом в аварии погиб полицейский
19:03, 08 декабря 2015Общество
1631 0
По сведениям полиции, 24-летний инспектор Чугуевского отдела полиции двигался на автомобиле "Мерседес" и столкнулся с микроавтобусом "Рено".
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
Под Харьковом в аварии погиб полицейский.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, авария произошла сегодня около 8.00 в селе Затишье Харьковского района.
Читайте также"Достаточно, чтобы не брать взяток": Аваков не считает высокой зарплату главы Нацполиции в 98 тысяч
По сведениям полиции, 24-летний инспектор Чугуевского отдела полиции двигался на автомобиле "Мерседес" и столкнулся с микроавтобусом "Рено". От полученных травм милиционер погиб, водитель и 4 пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.
Сейчас проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter