Под Харьковом в аварии погиб полицейский.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, авария произошла сегодня около 8.00 в селе Затишье Харьковского района.

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По сведениям полиции, 24-летний инспектор Чугуевского отдела полиции двигался на автомобиле "Мерседес" и столкнулся с микроавтобусом "Рено". От полученных травм милиционер погиб, водитель и 4 пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.

Сейчас проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства происшествия.