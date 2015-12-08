Медовый месяц любви к красивым полицейским закончится: украинцы будут оценивать качество их работы - Аваков

Об этом он заявил во время публичного отчета, передает "112 Украина".

По его словам, украинцы далее будут оценивать качество их работы.

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"И я, и Хатия (Деконаидзе - УНИАН) с ними встречаемся и всем об этом говорим. И не только говорим. Мы и наказываем их, и даем новые тренинги, и немного "поддавливаем" их", - сказал министр.