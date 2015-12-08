Медовый месяц любви к красивым полицейским закончится: украинцы будут оценивать качество их работы - Аваков
16:05, 08 декабря 2015Общество
709 0
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что медовый месяц любви народа к красивым полицейским закончится.
Украинцы далее будут оценивать качество их работы / Фото УНИАН
Об этом он заявил во время публичного отчета, передает "112 Украина".
По его словам, украинцы далее будут оценивать качество их работы.
Читайте такжеПорошенко обещает, что военные будут получать не меньше, чем полицейские
"И я, и Хатия (Деконаидзе - УНИАН) с ними встречаемся и всем об этом говорим. И не только говорим. Мы и наказываем их, и даем новые тренинги, и немного "поддавливаем" их", - сказал министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter