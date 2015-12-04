Ежемесячно за аренду помещения для Центра админуслуг Саакашвили бюджет Одесской области тратит почти 4 миллиона гривень - СМИ

В распоряжении издания Думская оказалась копия договора аренды помещения на проспекте Шевченко, 4а для Центра обслуживания граждан, заключенного между Одесской областной государственной администрацией и частным «Платинум-банком».

Согласно документу, владельцы коммерческого учреждения сдают Одесской ОГА 1649 квадратных метров в бывшем здании банка «Украина» за 3 миллиона 853 тысячи 418 грн в месяц. Это чуть меньше 100 долларов за квадратный метр, что во много раз превышает рыночные расценки.

Всего по договору до конца года область должна заплатить бизнесменам 15 миллионов гривень.

Читайте такжеПоддержка Саакашвили олигархами очевидна - депутат

Напомним, центр формально является городским и подчиняется муниципальному департаменту оказания админуслуг населению. На днях областная администрация потребовала от мэрии взять расходы по аренде помещения на себя, но у Труханова (мэр Одессы - УНИАН) отказались. Тогда соратники Саакашвили перенесли конфликт в публичную плоскость и начали заявлять, что город «ставит палки в колеса» реформаторам.

Ранее область потратила почти 40 миллионов гривень на реконструкцию под центр админуслуг здания издательства «Черноморье» на площади Деревянко, которое принадлежит громадам региона. После назначения Михаила Саакашвили об этом объекте забыли, предпочтя взять в аренду по сильно завышенной ставке помещение «Платинума». Отмечается, что при этом никакого тендера по выбору арендодателя не проводили.

Читайте такжеГолубов: Саакашвили просит с предпринимателей от 1 до 5 миллионов и врёт о своей зарплате

Издание пишет, что несмотря на наличие в здании «Черноморья» мебели и компьютерной техники, губернатор решил потратиться еще раз.

Сообщается, что мебель и форменную одежду для сотрудников купили за счет городского бюджета - на это ушло 10 миллионов гривень. Также Саакашвили хотел перебросить на обустройство Центра 19 млн из госбюджета, причем речь шла о деньгах, выделенных на строительство нового корпуса областной детской больницы. Однако, депутаты Верховной Рады эту идею не одобрили.