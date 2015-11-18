Одесский фонд для бойцов АТО оплачивал полеты соратников Саакашвили и начальника местной полиции - СМИ

Об этом на пресс-конференции заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов, передает "Думская".

В доказательство своих слов он предъявил документы, добытые хакерской группой "Хинкали".

Голубов подчеркнул, что, согласно документам, из Одессы в Киев за счет фонда летал личный охранник губернатора Рубашвили. Кроме того, по его словам, фонд оплатил билет из Одессы в Киев бывшему генпрокурору Грузии, экс-главе Администрации президента, дважды министру юстиции Зурабу Адеишвили.

"За счет уже известного нам фонда из Рима через Стамбул в Одессу была доставлена певица, актриса и просто красавица София Нижарадзе. Видимо, выступление понравилось настолько, что через три дня ее попросили еще раз, но уже из Тбилиси. Шоу-программа оплачивалась все тем же фондом "На благо Одессы", - выразил возмущение нардеп.

При этом все факты перелетов подтверждаются платежками с печатью банка об оплате.

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"За счет благотворительного фонда были куплены билеты для действующего государственного чиновника, главного одесского полицейского Георгия Лорткипанидзе. И если полеты Адеишвили, Рубашвили, Цинцадзе и Нижарадзе были, скажем так, не очень порядочными, то полет генерала полиции третьего ранга за счет группы коммерсантов - это настоящее коррупционное правонарушение", - заявил представитель БПП.

Нардеп добавил, что подаст соответствующий депутатский запрос на имя Генпрокурора и министра внутренних дел, а также потребует составления протокола о коррупционном правонарушении.

Ранее УНИАН сообщал, что благотворительный фонд "На благо Одессы" передал закупленные для правоохранителей автомобили соратникам Саакашвили.

Отмечается, что всего фонд купил шесть авто: Chevrolet Tracker (цена — 504 тыс. грн), Toyota Rav 4 (804 тыс.), три Nissan New X Trail (по 734 тысячи каждая) и Toyota Corolla (490 тыс. грн.).