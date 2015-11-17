Благотворительный фонд передал закупленные для правоохранителей автомобили соратникам Саакашвили - СМИ

Сегодня стало известно, какие именно "правоохранители" пользуются этими авто, передает "Думская".

Отмечается, что всего фонд купил шесть авто: Chevrolet Tracker (цена — 504 тыс. грн), Toyota Rav 4 (804 тыс.), три Nissan New X Trail (по 734 тысячи каждая) и Toyota Corolla (490 тыс. грн.).

Как подчеркнули в издании, одну из них - Toyota Rav 4 - журналисты зафиксировали еще в сентябре возле Дома приемов областного совета, где проживает Саакашвили.

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"В иномарку усаживались сотрудницы его пресс-службы, которые не служат и никогда не служили ни в одном правоохранительном органе Украины. Машина при этом была без госномеров", - отмечают в "Думской".

При этом другие автомобили тоже используются соратниками губернатора - самим Теймуразом Нишнианидзе, Зурабом Адеишвили и Сашей Боровиком, чему есть многочисленные свидетели из числа сотрудников облсовета и облгосадминистрации.

Как говорится в расследовании издания, сейчас машины простаивают - их перестали эксплуатировать сразу после публикаций в СМИ сообщений об использовании средств фондом "На благо Одессы" на рекламную кампанию Саакашвили.