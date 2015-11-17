Благотворительный фонд передал закупленные для правоохранителей автомобили соратникам Саакашвили - СМИ
Благотворительный фонд "На благо Одессы" приобрел дорогие автомобили, которые якобы передал правоохранителям.
Сегодня стало известно, какие именно "правоохранители" пользуются этими авто, передает "Думская".
Отмечается, что всего фонд купил шесть авто: Chevrolet Tracker (цена — 504 тыс. грн), Toyota Rav 4 (804 тыс.), три Nissan New X Trail (по 734 тысячи каждая) и Toyota Corolla (490 тыс. грн.).
Как подчеркнули в издании, одну из них - Toyota Rav 4 - журналисты зафиксировали еще в сентябре возле Дома приемов областного совета, где проживает Саакашвили.
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"В иномарку усаживались сотрудницы его пресс-службы, которые не служат и никогда не служили ни в одном правоохранительном органе Украины. Машина при этом была без госномеров", - отмечают в "Думской".
При этом другие автомобили тоже используются соратниками губернатора - самим Теймуразом Нишнианидзе, Зурабом Адеишвили и Сашей Боровиком, чему есть многочисленные свидетели из числа сотрудников облсовета и облгосадминистрации.
Как говорится в расследовании издания, сейчас машины простаивают - их перестали эксплуатировать сразу после публикаций в СМИ сообщений об использовании средств фондом "На благо Одессы" на рекламную кампанию Саакашвили.