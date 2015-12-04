Верховная Рада запустила сервис "Открытые данные"

Согласно сообщению на официальном сайте парламента, сервис запущен для выполнения плана по обеспечению большей прозрачности, открытости и подотчетности Верховной Рады Украины.

"Портал открытых данных Верховной Рады Украины предназначен для публикации данных в открытых форматах", - говорится в сообщении.

К первоочередному перечню наборов открытых данных, распорядителем которых является Верховная Рада Украины, в соответствии с Положением о наборах данных, которые подлежат публикации в форме открытых данных, вошли: нормативно-правовая база (база данных "Законодательство Украины"); информация о рассмотрении вопросов повестки дня Верховной Рады Украины (пленарные заседания); база данных законопроектов Верховной Рады Украины.

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"Отныне общественность, экспертная среду, ученые имеют возможность осуществлять более эффективный контроль за деятельностью единого законодательного органа, поскольку получают в свое распоряжение инструменты предотвращения и выявления коррупции. Сервис не только обеспечивает участие общественности и экспертных групп в принятии решений Парламентом и комитетами, но и будет предоставлять качественные публичные услуги с ожидаемым сокращением временных затрат на выписки/обработку запросов", - добавили в сообщении.

Как пишет Украинская правда, данные публикуются в трех форматах: .csv, .xml и .json. Они вполне официальные и должны обновляться в соответствии с изменениями в документах.

Тестовая версия портала "Открытые данные" со временем будет доработана.