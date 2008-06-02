"Отца" скандальной вакцины отпустили под подписку о невыезде
Решение принял следователь
|Николай ПРОДАНЧУК
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, такое решение следователь по делу принял вчера.
В Генпрокуратуре отметили, что до этого Н.ПРОДАНЧУК был задержан на 72 часа в рамках возбужденного уголовного дела.
Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации. 19 мая Минздрав прекратил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.
21 мая министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что инициирует проведение международной экспертизы по результатам вакцинации в Украине против кори и краснухи.
Кабинет министров освободил Н.ПРОДАНЧУКА от должности первого заместителя министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины
30 мая Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Н.ПРОДАНЧУКА по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, за превышение служебных полномочий при даче разрешения на ввоз на территорию Украины и использования без надлежащей регистрации и проведения клинических исследований и испытаний комбинированной вакцины от кори и краснухи индийского производства, повлекшего тяжелые последствия.