Эльдара Рязанова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Как сообщает РИА Новости, его могила расположена недалеко от места упокоения диктора Юрия Левитана.

Эльдар Рязанов скончался 30 ноября в Москве на 89-м году жизни. С ним простились в Москве в Центрально доме литераторов.

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Народный артист СССР Эльдар Рязанов - кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт и драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других.