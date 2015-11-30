В Москве умер режиссер Эльдар Рязанов

Об этом ТАСС сообщили в понедельник в семье режиссера.

"К сожалению, мы официально подтверждаем эту информацию", - сказал собеседник агентства.

Эльдару Рязанову было 88 лет.

Он снял около 30 фильмов. Самые знаменитые картины режиссера - "Карнавальная ночь","Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Вокзал для двоих".