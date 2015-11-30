В Москве умер режиссер Эльдар Рязанов
00:21, 30 ноября 2015Общество
7315 0
На 89-м году жизни умер народный артист СССР Эльдар Рязанов.
В Москве умер режиссер Эльдар Рязанов / teleport2001.ru
Об этом ТАСС сообщили в понедельник в семье режиссера.
"К сожалению, мы официально подтверждаем эту информацию", - сказал собеседник агентства.
Эльдару Рязанову было 88 лет.
Он снял около 30 фильмов. Самые знаменитые картины режиссера - "Карнавальная ночь","Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Вокзал для двоих".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter