На следующей неделе в Париже пройдут Дни украинского кино.

Как сообщили УНИАН в Украинской кинофундации, международный бренд Nemiroff и международный кинофестиваль "Молодость" и кинофундация представят отечественные фильмы во Франции в рамках Дней украинского кино в Париже, которые начнутся 3 июня пресс-конференцией и торжественным приемом в Украинском культурном центре и продолжаться кинопоказами в центральном кинотеатре La Filmotheque с 4 по 10 июня.

Фильмом открытия станут "Два в одном" Киры МУРАТОВОЙ, которая лично представит этот фильм парижской прессе и публике, так же как и свою дебютную полнометражную ленту "Короткие встречи" и последнюю работу - короткометражную "Куклу".

Режиссер К.МУРАТОВА и сценарист Евгений ГОЛУБЕНКО станут почетными гостями Дней украинского кино в Париже, так же как и режиссер Роман БАЛАЯН, который также представит свой кинодебют "Бирюк" и новый фильм "Ночь света". Дебютным и последним фильмом («Колодец для жаждущих» и «Молитва за гетмана Мазепу») будет представлено творчество Юрия ИЛЬЕНКО.

В программе Дней - современное и классическое украинское кино, вместе 10 полнометражных фильмов, 6 из которых никогда еще не демонстрировались во Франции, а также 6 короткометражных фильмов.