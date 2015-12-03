Ракетный эсминец США войдет сегодня в Черное море

Военное судно из США вводится "для поддержания мира и стабильности в черноморском регионе".

Читайте такжеТурецкая субмарина и корабль ВМФ России встретились в Дарданеллах (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

В ведомстве отмечают, что эсминец должен наладить взаимодействие с "союзниками и партнерами" Соединенных Штатов. США продолжают поддерживать постоянное присутствие в регионе Восточной Европы.

Все операции судна направлены на усиление морской безопасности и стабильности, готовности и военно-морского потенциала Соединенных Штатов и их партнеров.

Кроме того, в командовании 6-го флота подчеркнули, что и впредь готовы выполнять все обязательства перед союзниками для обеспечения скоординированного и непрерывного наземного, воздушного и морского присутствия в регионе в рамках обязательств, принятых на саммите НАТО.

Добавим, что USS Ross оснащен боевой информационно-управляющей системой "Иджис"; пусковыми установками с крылатыми ракетами "Томагавк", зенитными и противолодочными ракетами, а также различным пулеметно-пушечным вооружением. Кроме того, корабль может принять на борт один вертолет. Экипаж составляет 337 человек.