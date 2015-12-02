СМИ узнали о секретном рапорте НАТО о "крайне нестабильной" ситуации в Балтийском регионе
16:37, 02 декабря 2015Мир
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Для НАТО составили секретный рапорт, в котором говорится о безопасности в Балтийском регионе.
REUTERS
В секретном рапорте говорится, что ситуация в Балтийском регионе является «крайне нестабильной», сообщает Yle.fi со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Отмечается, что в составлении рапорта НАТО о безопасности в Балтийском регионе участвовали Финляндия и Швеция
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Согласно сообщению, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни не видит в подобном сотрудничестве с НАТО «ничего исключительного».
«Участие стран, не входящих в североатлантический военный альянс, в составлении рапорта является примером нового политического сотрудничества, о котором речь шла на прошлогоднем саммите НАТО с участием Финляндии и Швеции», - говорится в сообщении.
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