СМИ узнали о секретном рапорте НАТО о "крайне нестабильной" ситуации в Балтийском регионе

16:37, 02 декабря 2015
Мир
4434 0

Для НАТО составили секретный рапорт, в котором говорится о безопасности в Балтийском регионе.

Reuters

В секретном рапорте говорится, что ситуация в Балтийском регионе является «крайне нестабильной», сообщает Yle.fi со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Отмечается, что в составлении рапорта НАТО о безопасности в Балтийском регионе участвовали Финляндия и Швеция

Читайте такжеЧерногория получила предложение вступить в НАТО

Согласно сообщению, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни не видит в подобном сотрудничестве с НАТО «ничего исключительного».

«Участие стран, не входящих в североатлантический военный альянс, в составлении рапорта является примером нового политического сотрудничества, о котором речь шла на прошлогоднем саммите НАТО с участием Финляндии и Швеции», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter