СМИ узнали о секретном рапорте НАТО о "крайне нестабильной" ситуации в Балтийском регионе

В секретном рапорте говорится, что ситуация в Балтийском регионе является «крайне нестабильной», сообщает Yle.fi со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Отмечается, что в составлении рапорта НАТО о безопасности в Балтийском регионе участвовали Финляндия и Швеция

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Согласно сообщению, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни не видит в подобном сотрудничестве с НАТО «ничего исключительного».

«Участие стран, не входящих в североатлантический военный альянс, в составлении рапорта является примером нового политического сотрудничества, о котором речь шла на прошлогоднем саммите НАТО с участием Финляндии и Швеции», - говорится в сообщении.