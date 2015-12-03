ЕБРР подтвердил участие в строительстве Харьковского метро – горсовет

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом руководитель сектора инфраструктуры и энергетики в Украине Марк Магалецкий заявил сегодня на встрече представителей европейских инвестиционных компаний с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.

По словам Магалецкого, ЕБРР определил подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ в Харькове.

«Австрийский консорциум Bernard-SGS-ISP-Axis до мая 2016 года должен закончить проект и к концу будущего года ЕБРР с партнерами выйдет на стадию принятия решения о выделении 175 млн евро под государственные гарантии Украины для строительства метро в Харькове», - сообщил Магалецкий.

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В свою очередь Кернес, представляя инвесторам программу развития метрополитена, назвал приоритетными строительство станции «Одесская», электродепо на Алексеевской линии и приобретение 60 новых вагонов (на эти цели необходимо более 300 млн евро).

«Новая станция значительно повысит уровень пассажиропотока – «Одесская» увеличит его на 25 млн в год. Мы системно работаем над учетом и планированием перевозок и поэтому можем гарантировать возврат донорских средств», - подчеркнул Кернес.

Он отметил, что тридцатую станцию метро «Перемога» Харьков строит за собственные средства и планирует открыть ее в 2016 году.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозя в год 282 миллиона пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время Харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-заводской, Салтовской и Алексеевской.

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11 ноября Кабинет министров Украины утвердил проект выполнения проектно-изыскательских работ для продление третьей линии метрополитена в Харькове от станции «Метростроителей имени Г.И.Ващенко» до станции «Одесская» общей стоимостью 2,657 млрд грн.

В рамках проекта предполагается строительство двух новых станций – «Державинской» и «Одесской». Начало строительных работ запланировано уже в текущем году, а завершение проекта - на 2019 год.