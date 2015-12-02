СБУ передаст все советские архивы Институту национальной памяти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге.

По его словам, открытие материалов Государственного отраслевого архива СБУ и передача их в Украинский институт национальной памяти осуществляется во исполнение закона о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.

Грицак заявил, что будут переданы в Институт национальной памяти все без исключения материалы с 1917 по 1991 год.

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В то же время он отметил, что многие материалы, которые должны быть рассекречены во исполнение требований вышеупомянутого закона, находятся также в архивах других силовых структур, в частности Службы внешней разведки, МВД.

"Открытие архивов до 1991 года является тестом на зрелость тех ведомств, которые содержат такие материалы. Раскрытие материалов, хранящихся у наших коллег, будет способствовать восстановлению исторической справедливости", - сказал глава СБУ.

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В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что наиболее полно в архиве СБУ сохранились документы 20-30-х годов XX века. Что касается материалов 70-80-х годов, то они частично были уничтожены КГБ СССР в конце 1980-х годов.