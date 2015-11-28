Порошенко требует продолжения декоммунизации и раскрытия архивов КГБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв голодоморов, происходящих возле Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодомора» в Киеве.

Читайте такжеСБУ обнародовала уголовные дела, заведенные на украинцев во время Голодомора

«На парламентских выборах прошлого года Компартия Украины не прошла в Верховную Раду, и это была настоящая оценка украинского народа. в местных выборах в прошлом месяце она вообще не принимала участия, потому что вступил в силу закон о декоммунизации», - заявил Порошенко.

«Я как президент требую полного и безоговорочного выполнения (этого закона - УНИАН), как и дальнейшего раскрытия архивов КГБ», - добавил глава государства.

Читайте такжеВ Украине должны переименовать около тысячи населенных пунктов - историки