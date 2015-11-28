Порошенко требует продолжения декоммунизации и раскрытия архивов КГБ
Президент Украины Петр Порошенко требует полного и безоговорочного выполнения закона о декоммунизации и дальнейшего раскрытия архивов Комитета государственной безопасности (КГБ).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв голодоморов, происходящих возле Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодомора» в Киеве.
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«На парламентских выборах прошлого года Компартия Украины не прошла в Верховную Раду, и это была настоящая оценка украинского народа. в местных выборах в прошлом месяце она вообще не принимала участия, потому что вступил в силу закон о декоммунизации», - заявил Порошенко.
«Я как президент требую полного и безоговорочного выполнения (этого закона - УНИАН), как и дальнейшего раскрытия архивов КГБ», - добавил глава государства.
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