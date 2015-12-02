Один из участников блокады Крыма умер на блокпосту "Чонгар"

Об этом в своем Facebook написала начальник медицинского управления и реабилитации бойцов "Правого сектора" Яна Зинкевич.

Как стало известно, активист скончался от сердечного приступа.

"Сегодня ночью на блокпосту "Чонгар" от сердечного приступа скончался боец ДУК Тикунов Виталий Валерьевич, псевдо Одуван (Кок) 1968 года рождения из города Запорожье", - написала она.

Спикер 13-го батальона ДУК "Правого сектора" Алексей Бык уточнил, что у участника блокады от ПС и раньше были проблемы с сердцем.

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"У него и раньше были эти проблемы, но он все равно поехал на блокаду, и погиб на этом фронте", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.