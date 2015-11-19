Яценюк рассказал, что заставило его начать курить

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объяснил происхождение фотографии, на которой он курит после инвестиционной конференции в США.

Читайте такжеFitch не будет расценивать невыплату Украиной "долга Януковича" как суверенный дефолт

"Да я курю уже два года, что очень плохо для здоровья. Закурил во время Майдана, хотя до этого лет десять не курил", - пояснил Яценюк в интервью изданию "Фокус".

Отметим, ранее в некоторых СМИ появились снимки, на которых украинский премьер запечатлен с сигаретой возле входа на инвестиционную конференцию в США.