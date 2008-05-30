Мэрия Ужгорода запретила торговлю на всех рынках города

Исполком Ужгородского городского совета с сегодняшнего дня запретил торговлю на всех рынках города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель городского председателя Ужгорода Владимир БОБКОВ.

По его словам, такое решение обусловлено тем, что ни на одном из 17 рынков Ужгорода не соблюдаются правила торговли.

В частности, их территории не ограждены, на рынках работает недостаточное количество холодильных установок, торговые места не пронумерованы, фиксируется несоблюдение санитарных норм, должным образом не обустроены места для сбора мусора.

«Мы неоднократно в течение полутора лет собирали руководителей рынков и просили их выполнять правила торговли. Однако их проигнорировали», – заявил В.БОБКОВ.

Он также сообщил, что за нарушение запрета торговать общества будут штрафовать, а за невыполнение решения горсовета руководители рынков будут привлекаться к уголовной ответственности.

«У нас нет предвзятого отношения к ним, – заметил чиновник. – Если не выполняют правила торговли, значит и торговать не будут».