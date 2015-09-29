Президент на Генассамблее ООН озвучил количество жертв вооруженного конфликта на Донбассе
19:51, 29 сентября 2015Война
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что в результате вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины погибли 8 тыс. человек, в том числе 6 тысяч гражданских лиц.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии по поводу мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
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"Более 8 тыс украинцев, из которых 6 тыс - гражданские лица - погибли от рук поддерживаемых РФ террористов и оккупационных войск", - сказал он.
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