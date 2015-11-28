В Крыму ограничат работу медучреждений и санаториев: невозможно обеспечить отопление

В связи с близящимся похолоданием и нехваткой электроэнергии учреждения "Минздрава" оккупированного Крыма переходят на особый режим работы. Об этом заместитель начальника "Главного управления МЧС России по Крыму" Сергей Садаклиев сообщил на заседании оперативного штаба по вопросам энергообеспечения полуострова, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте такжеОккупационная власть Крыма назвала дату возможного начала работы энергомоста

"Приняли решение с 1 декабря 2015 года приостановить прием отдыхающих в учреждениях санаторно-курортного комплекса Министерства здравоохранения Крыма в связи с ожидаемым похолоданием и невозможностью обеспечить отопление этих объектов", - говорится в сообщении.

"Со следующей недели начинается очень активная фаза приезда в Крым. Наши отельеры говорят о том, что сейчас примерно 40% (мест занято), а через неделю заполняемость будет уже около 80%. Начинается очень хороший предновогодний период, новогодние праздники", - цитирует ТАСС главу местного "МЧС" Сергея Шахова.

Читайте такжеРоссия вывозит ценные экспонаты из крымских музеев – Денисова

"Ограничено оказание плановой медицинской помощи населению. С 1 декабря введено ограничение для проведения диспансеризации, плановых госпитализаций, профилактических осмотров, кроме детей до трех лет и осеннего призыва", - уточнил Шахов.

Напомним, 22 ноября в Херсонской области были подорваны опоры линий электропередач, которые поставляли электричество в Крым. Представители гражданской блокады не допускают ремонтников к проведению работ, требуя от властей РФ освободить политических заключенных. На полуострове введен режим ЧС.