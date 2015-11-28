Украина сегодня чтит память жертв Голодомора

В Киеве, в ряде других городах Украины и за рубежом, состоятся траурные мероприятия.

Основные памятные мероприятия состоятся в Национальном музее "Мемориал памяти жертв Голодомора" в Киеве по улице Лаврской, 3.

Там в 15:00 помянуть жертв голодоморов соберутся немало жителей столицы, среди которых – первые лица государства, главы украинских церквей. Территорию музея будут охранять полиция и спецслужбы, а поэтому в это время людей не будут пускать близко к Мемориалу.

В 16.00 пройдет общенациональная минута молчания. А в 16:01 стартует Всеукраинская акция "Зажги свечу памяти".

Украинцы будут зажигать свечи в память об убитых геноцидом соотечественниках возле мест памяти Голодомора и в окнах своих домов по всей Украине и миру.

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Как сообщал УНИАН, жертвами Голодомора в УССР, по оценкам украинской Академии наук, стали 4,5 миллиона человек (данные 2013 года). Общее число погибших от голода в целом по СССР исчисляется в пределах 7-8 миллионов человек.

Из неукраинских потерь львиную долю составляют жертвы голода на Северном Кавказе и Кубани.