Канада передаст Украине саперное оборудование – Генштаб

03:08, 28 ноября 2015
Общество
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины анонсирует передачу Канадой украинской армии оборудования для разминирования на сумму $2,5 млн.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

"Завтра (в субботу, 28 ноября, - УНИАН) представитель военного атташе Канады передаст украинской стороне военное оборудование для мероприятий по разминированию на 2,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

При этом, какую именно технику получат украинские военные, не уточняется.

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Кроме этого отмечается, что в начале ноября канадские инструкторы провели тренировку для украинских саперов на базе Центра разминирования Вооруженных сил Украины.

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Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Friday, November 27, 2015

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины. Он также призвал президента РФ выполнять Минские соглашения.

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