Канада передаст Украине саперное оборудование – Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины анонсирует передачу Канадой украинской армии оборудования для разминирования на сумму $2,5 млн.
Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.
"Завтра (в субботу, 28 ноября, - УНИАН) представитель военного атташе Канады передаст украинской стороне военное оборудование для мероприятий по разминированию на 2,5 млн долларов", - говорится в сообщении.
При этом, какую именно технику получат украинские военные, не уточняется.
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Кроме этого отмечается, что в начале ноября канадские инструкторы провели тренировку для украинских саперов на базе Центра разминирования Вооруженных сил Украины.
Завтра представник військового аташе Канади передасть українській стороні військове обладнання для заходів з розмінуванн...Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Friday, November 27, 2015
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины. Он также призвал президента РФ выполнять Минские соглашения.