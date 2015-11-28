Канада передаст Украине саперное оборудование – Генштаб

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

"Завтра (в субботу, 28 ноября, - УНИАН) представитель военного атташе Канады передаст украинской стороне военное оборудование для мероприятий по разминированию на 2,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

При этом, какую именно технику получат украинские военные, не уточняется.

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Кроме этого отмечается, что в начале ноября канадские инструкторы провели тренировку для украинских саперов на базе Центра разминирования Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины. Он также призвал президента РФ выполнять Минские соглашения.