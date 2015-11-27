Видео-перекличка: турецкая сторона подготовила видеоролик-ответ об украинских военных

В ответ на видеоролик украинских волонтеров из People's Project о ВВС Турции, местная компания Haci Productions обнародовала видеоролик-ответ об украинских военных.

"Особая благодарность за видео о турецких воздушных силах, которое сделали наши украинские друзья", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНИАН, в Турции набирает обороты ажиотаж вокруг видеоролика о местных ВВС, который сделали украинские волонтеры People's Projeсt.

"В видеоролике ярко показаны воздушные силы Турции в действии: на учениях и боевых заданиях. Видеоряд сопровождает музыка по мотивам Hücum Marşı – современная переделка известного военного марша времен Османской империи", - говорится в сообщении People's Projeсt.