Видео-перекличка: турецкая сторона подготовила видеоролик-ответ об украинских военных
23:46, 27 ноября 2015Общество
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Турецкая компания Haci Productions подготовила видеоролик об украинских вооруженных силах.
Турецкая сторона подготовила видеоролик-ответ об украинских военных / скриншот видео/Haci Productions
В ответ на видеоролик украинских волонтеров из People's Project о ВВС Турции, местная компания Haci Productions обнародовала видеоролик-ответ об украинских военных.
"Особая благодарность за видео о турецких воздушных силах, которое сделали наши украинские друзья", - говорится в описании к видео.
Как сообщал УНИАН, в Турции набирает обороты ажиотаж вокруг видеоролика о местных ВВС, который сделали украинские волонтеры People's Projeсt.
"В видеоролике ярко показаны воздушные силы Турции в действии: на учениях и боевых заданиях. Видеоряд сопровождает музыка по мотивам Hücum Marşı – современная переделка известного военного марша времен Османской империи", - говорится в сообщении People's Projeсt.
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