Эксперты выбирают между СНГ и ЕС (опрос центра Разумкова)

Украинское правительство не прилагает достаточных усилий для поддержки и содействия выходу национального бизнеса на внешние рынки.

Как говорится в переданных УНИАН Украинским центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова результатах экспертного опроса, такого мнения придерживаются 81% представителей центральных и региональных органов государственной власти, государственных исследовательских учреждений, специалистов негосударственных аналитических центров и предпринимателей.

Большинство (56%) экспертов считают, что активному привлечению украинского бизнеса в мировые торговые процессы препятствуют как внутренние (регуляторные, финансовые и др.), так и внешние (таможенные тарифы, ситуация на международных рынках) барьеры. При этом больше трети (36%) опрошенных придерживается мнения относительно приоритетности негативного влияния именно внутренних препятствий; только 3% считают, что причинами являются негативные внешние факторы.

Исследуя отношение экспертов к внешнеэкономическим векторам политики правительства (направлений интеграции), аналитики Центра Разумкова пришли к выводу, что большинство экспертов (70%) считают систему торговых отношений в рамках СНГ неэффективной и несправедливой. Из-за этого 66% опрошенных выступают против присоединения Украины к таможенному союзу в рамках ЕврАзЭС.

В то же время большинство представителей государственных и бизнесовых кругов (76%) убеждены, что наибольшую выгоду Украина извлечет от создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.