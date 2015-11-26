СМИ составили рейтинг лидеров мнений среди украинцев в соцсетях

Об этом говорится в рейтинге "Нового времени", определяющем лидеров мнений среди укранцев в соцсетях.

Так, в Украине Facebook стал альтернативным источником новостей и медиаинструментом в 2013 году.

В мае 2013-го в стране было два топовых автора - Мустафа Найем, который тогда был журналистом, и Виталий Кличко, который тогда был боксером, - у обоих было по 25 тысяч подписчиков, то есть в пять раз меньше, чем у некоторых топовых блогеров сейчас, отмечается в рейтинге.

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Уже через год Facebook стал одной из самых популярных соцсетей, аудитория некоторых топовых блогеров приравнялась к аудитории большинства рейтинговых интернет-СМИ.

Бум социальных сетей, случившийся на фоне возросшей социальной активности украинцев, привел и к изменению структуры потребления новостей. По данным исследования международной компании Nielsen, проведенном среди 30 тыс. онлайн-респондентов в 60 странах мира (в том числе в Украине), в социальных сетях свежую информацию о последних событиях черпает 47% соотечественников. Для сравнения: почти столько же - 48% украинцев - получают новости из интернет-изданий, а 51% - из телепрограмм.

Так, на сегодняшний день в ТОП-5 лидеров в соцсетях среди известных украинцев вошли: Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Ельзи", Петр Порошенко, президент Украины, Арсений Яценюк, премьер, Михаил Саакашвили, глава Одесской области, а также Мустафа Найем, журналист и нардеп.

Полный текст статьи читайте в выпуске журнала "Новое время" №44 от 27 ноября.