На Волыни поймали полицейского-взяточника (видео)

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Взяточник требовал 2 тысячи гривен от волынянина за непривлечение его к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Полицейскому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное расследование.