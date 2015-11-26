На Волыни поймали полицейского-взяточника (видео)

11:19, 26 ноября 2015
Общество
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На Волыни Служба безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью полиции и прокуратурой задержала на взятке полицейского дорожно-патрульной службы.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Взяточник требовал 2 тысячи гривен от волынянина за непривлечение его к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Полицейскому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное расследование.

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