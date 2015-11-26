На Волыни поймали полицейского-взяточника (видео)
11:19, 26 ноября 2015Общество
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На Волыни Служба безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью полиции и прокуратурой задержала на взятке полицейского дорожно-патрульной службы.
На Волыни задержали на взятке ДПСника / youtube.com
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Взяточник требовал 2 тысячи гривен от волынянина за непривлечение его к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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Полицейскому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Ведется досудебное расследование.
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