СБУ задержала боевика "ДНР" "Белаза" и очередного информатора террористов (видео)

Как говорится в сообщении СБУ, боевик по прозвищу «Белаз» присоединился к террористам в мае 2014 года. С оружием в руках он дежурил на блокпостах сепаратистов, проверял документы и личные вещи граждан.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, сообщается, что в Красноармейске СБУ совместно с полицией задержали информатора террористов.

Злоумышленник передавал своему куратору информацию о путях передвижения, количестве и оснащении украинских войск. К противоправной деятельности он также привлек своего брата и соседа.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.