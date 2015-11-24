СБУ задержала боевика "ДНР" "Белаза" и очередного информатора террористов (видео)
В поселке Нелеповка (Дзержинский горсовет Донецкой области) Служба безопасности Украины совместно с полицией задержали боевика террористической организации «ДНР».
Как говорится в сообщении СБУ, боевик по прозвищу «Белаз» присоединился к террористам в мае 2014 года. С оружием в руках он дежурил на блокпостах сепаратистов, проверял документы и личные вещи граждан.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
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Кроме того, сообщается, что в Красноармейске СБУ совместно с полицией задержали информатора террористов.
Злоумышленник передавал своему куратору информацию о путях передвижения, количестве и оснащении украинских войск. К противоправной деятельности он также привлек своего брата и соседа.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.