Опрос: 80% украинцев признают голодомор геноцидом

Об этом говорится в социсследовании, обнародованном социологической группой "Рейтинг". Согласно результатам исследования, проведенного в октябре, большинство опрошенных украинцев (80%) соглашаются с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, зато не согласились 12% опрошенных. Не определились – 8% опрошенных.

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"Следует отметить, что за последние два года значительно увеличилось количество тех, кто соглашается, что голодомор был геноцидом (с 66% в 2013 г. до 80% в 2015 году). Кроме того, за последний год почти вдвое уменьшилось количество неопределившихся по данному вопросу", - сказано в отчете по результатам исследования.

"При этом, - утверждают социологи - противников признания голодомора геноцидом в течение 2010-2015 годов уменьшилось с 25 до 12%"

Также "Рейтинг" отмечает, что утверждение, что голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, разделяют большинство опрошенных жителей всех без исключения регионов. Больше всего – на Западе (98%) и Центре (87%).

Чем моложе респонденты и чем выше уровень их доходов, тем больше среди них поддержка тезиса о признания голодомора геноцидом.

При этом среди респондентов, родной язык которых украинский, сторонников тезиса - 90%, в то время как среди тех, кто считает родным русский, – 60%.

Жители сел больше согласны с тезисом о голодоморе-геноциде, чем жители городов (84% против 79%).

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1800 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности: не более 2,4%.