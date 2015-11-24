На Луганской ТЭС обнаружили два тайника с боеприпасами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Луганской области, 23 ноября сотрудники Новоайдарского отдела милиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в заброшенном гараже на территории бывшей автобазы у Луганской ТЭС, обнаружили тайник с боеприпасами.

В тайнике находились 2 гранаты РПГ-18, 2 гранаты РГД-5, 3 гранаты и 3 запала к гранатам УЗРГМ, 4 тротиловые шашки массой 200 грамм, противопехотная мина МОН-50, капсюли-детонаторы - 3 штуки, электродетонаторы - 3 штуки, огнепроводный шнур, патроны калибром 5,45 мм в количестве 500 штук.

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Кроме того, в заброшенном боксе, расположенном на территории Луганской ТЭС, правоохранители обнаружили 7 мин калибром 120 мм, 1 снаряд калибром 120 мм, 7 танковых дымовых шашек, 12 запалов к мин, 19 мин калибром 80 мм, 8 гранатометов РПГ-22, 5 081 патрон калибром 5,45 мм, 638 патронов калибра 7,62 мм, 1 заряд к СПГ-9, 1 ускоритель к снаряду РПГ-7, 1 гранату ВОГ-17, 9 зарядов к зенитной пушки, 1 корпус гранаты Ф-1.

Кроме того, 23 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в разрушенном доме столовой бывшего детского лагеря "Ручеек" в лесополосе неподалеку от поселка Мирная Долина Попаснянского района, под бетонной плитой правоохранители обнаружили был обнаружен схрон боеприпасов.

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Из него изъяты три РПГ-22, пять единиц ПГ-7, пять кумулятивных снарядов к РПГ-7 и цинковый ящик с патронами калибра 5,45 мм в количестве 1080 штук.

Также правоохранители обнаружили и изъяли тайник с боеприпасами на полигоне бытовых отходов в поселке Беловодск. Из тайника изъят пулемет ПКМ, металлический короб для патронов пулемета ПКМ, две гранаты РКГ-ЗЭМ и около 200 патронов калибра 7,62 мм.

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