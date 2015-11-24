Сегодня синоптики обещают в Киеве первый снег

Правда, снег будет с дождем, передает ТСН.

При этом столбик термометра будет показывать от 3 мороза ночью до 5 тепла днем.

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Небольшой мокрый снег синоптики советуют ждать и жителям Волыни и Ривненщины. На остальной территории - без осадков.

Почти по всей Украине станет холодно. Только на юге Украины будет достаточно тепло, а в Крыму - до 15 тепла.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, в Запорожье пошел первый снег, правда, с дождем.