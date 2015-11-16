В Запорожье пошел первый снег (фото, видео)

В некоторых районах города мокрый снег валит стеной, что значительно затруднило видимость на дороге.

На сегодня синоптики обещали на территории Запорожья сильные дожди, но он быстро сменился хлопьями снега.

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Кроме того, на юге Запорожской области прогнозируют штормовой ветер.

Следует отметить, что буквально на прошлой неделе погода неожиданно возобновила купальный сезон в Одессе. Синоптики зафиксировали температуру +18 и назвали ее аномальной для последнего месяца осени.