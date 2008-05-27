Ющенко: Голодомор - это трагедия не только Украины, но и всего мира

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев всех континентов подарить Украине памятники жертвам Голодомора 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в городе Виннипег (Канада).

В.ЮЩЕНКО рассказал, что в ноябре планируется открыть первый общенациональный мемориал памяти жертв Большого Голода. “Это будет негасимая свеча высотой около 30 метров из украинских рушников со всем реестром имен жертв”, - сказал он. При этом Президент заметил, что неотъемлемой частью этого мемориала должно стать воплощение идеи о том, что украинцы Северной, Южной Америки, Европы, Азии, Австралии подарят украинскому народу памятники жертвам Голодомора. “Это будет символизировать то, что эта трагедия не только Украины, а всего мира, и весь мир знает об этой трагедии”, - сказал он.

Президент пригласил украинцев канадского происхождения приехать в Украину на 75-ю годовщину Голодомора 1932-33 годов. Он также попросил передавать в Украину свидетельства, воспоминания об этой трагедии. “То, что значительная часть украинцев в то время покинула Украину и благодаря эмиграции спасла себя – это также большая историческая правда”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что для единого Национального реестра жертв Большого Голода необходимо собрать свидетельства со всего мира.

Также Президент пригласил всех собравшихся на празднование 300-летие обороны Батурина 2 ноября этого года .

Как сообщалось, с 26 по 29 мая В.ЮЩЕНКО совершает государственный визит в Канаду.