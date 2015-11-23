У Веры Савченко на российской границе изъяли 24 книги ее сестры, будут проверять на экстремизм

Об этом сообщил адвокат украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко Илья Новиков в Twitter.

«У Веры Савченко снова неприятности на российской границе. Изъяли две пачки книжек, написанных Надеждой, будут проверять на экстремизм», - написал он.

Новиков также отметил, что в двух пачках 24 книжки, но в акте записали 23.

«Вообще-то в двух пачках 24 книжки, но в акте записали 23: одну зачитали. Интересно же», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, украинскую летчицу Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Савченко, находясь под стражей в России, написала книгу “Сильное имя Надежда”.