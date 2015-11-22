На Прикарпатье с моста в реку упал автомобиль, есть погибшие

На Прикарпатье с моста в реку упал автомобиль.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 21 ноября в 21.59 спасателям поступило сообщение о том, что в г. Яремче (приселок Дора), на ул. Свободы произошла авария.

Водитель автомобиля Chery Amulet не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля с моста в реку Каменка.

В результате ДТП жители г. Яремче, 1991 и 1992 г.р. в тяжелом состоянии госпитализированы в Яремчанскую центральную городскую больницу. Гражданин 1989 г.р. от полученных травм погиб.