На Прикарпатье с моста в реку упал автомобиль, есть погибшие

16:33, 22 ноября 2015
Общество
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Водитель автомобиля Chery Amulet не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля с моста в реку Каменка.

1kr.ua

На Прикарпатье с моста в реку упал автомобиль. 

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 21 ноября в 21.59 спасателям поступило сообщение о том, что в г. Яремче (приселок Дора), на ул. Свободы произошла авария.

Водитель автомобиля Chery Amulet не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля с моста в реку Каменка.

В результате ДТП жители г. Яремче, 1991 и 1992 г.р. в тяжелом состоянии госпитализированы в Яремчанскую центральную городскую больницу. Гражданин 1989 г.р. от полученных травм погиб.

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