Парасюк сорвал брифинг прокурора ГПУ Куценко и обвинил его во лжи (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, зайдя в зал, Парасюк отметил, что никуда не убегал и не скрывался от ГПУ и назвал подобные заявления Куценко лживыми.

Парасюк также отметил, что его адвокатов не пустили в ГПУ вместе с ним. Он также отметил, что ему никто не сообщал о вызове в прокуратуру.

В свою очередь прокурор Куценко отметил, что соответствующая повестка была.

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После словесной перепалки Куценко поднялся со своего места и решил не продолжать брифинг. На просьбу Парасюка остаться и дать определенные пояснения, Куценко покинул зал пресс-центра ГПУ и сказал журналистам, что брифинг не будет продолжать.

Также Куценко предложил Парасюку после завершения брифинга провести его к процессуальному руководителю по его делу, но народный депутат отказался и сказал: «Нет! Потому что вы мне не сообщили и СМИ предоставляете ложную информацию. Все увидели вашу циничную ложь. Вы – лжец!... Я вам в устной форме сейчас сообщаю, что сейчас в деле разбираются мои адвокаты и я приду подготовленным, когда мы будем понимать, о чем идет речь... я вам звонил сегодня целый день! Мои адвокаты вам звонили! Вы трубку не берете».

В свою очередь Куценко в устной форме сообщил Парасюку, что его вызывают на допрос 26 ноября. После этого прокурор попросил прощения у присутствующих журналистов за то, что происходит, и отметил, что не может проводить брифинг в такой атмосфере.

«Я уважаю вас, но не могу дальше проводить (брифинг – УНИАН). Извиняюсь, что вынужден откланяться», - сказал он и добавил, что если у журналистов есть к нему вопросы, он обязательно вернется и ответит на них после того как Парасюк покинет помещение пресс-центра ГПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Парасюк заявил, что не скрывается от Генеральной прокуратуры и готов дать показания.

В свою очередь в ГПУ заверяли, что Парасюк должен был явиться на допрос сегодня и повторно пригласили его на 26 ноября. Как сказал прокурор Куценко, повестка на допрос Парасюку была отправлена по месту работы – в аппарат ВР 19 ноября. По его словам, на сегодня был назначен допрос по одному из четырех уголовных производств по поводу событий во Львовской области, связанных с похищением человека.

«Пользуясь случаем, приглашаем его явиться 26 ноября в 10.00 в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ... для допроса в качестве свидетеля», - заявил Куценко.