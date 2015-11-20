Более 60% украинцев считают взяточничество нормой жизни - опрос

60,6 % респондентов считают дачу взяток нормой жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева на пресс-конференции, представляя результаты опросов общественного мнения, проведенных в течение 2014-2015 годов (последняя волна проведена с 6 по 15 ноября, выборочная совокупность каждого исследования – более 2 тысяч респондентов).

Читайте такжеНа Донетчине задержали пограничников во время получения взятки в 200 тысяч от контрабандистов (фото)

Она отметила, что подавляющее большинство населения считает взятки нормой нашей жизни, ибо без них невозможно решить вопрос, или же людям так проще решить их проблемы. Балакирева считает, что эти данные свидетельствуют, что нужно менять сознание людей, которые заинтересованы давать взятки для решения вопросов.

В то же время она подчеркнула, что 44,6% опрошенных отмечают, что вынуждены давать взятки, потому что их с них требуют.

При этом 17,5% опрошенных дают взятки, потому что «хотят искренне отблагодарить того, кто помог решить их проблему».