ГАИ: За 10 дней зафиксировано 118 фактов попыток дачи взяток водителями

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В то же время, согласно сообщению, «на протяжении двух недель выявлено пять работников Госавтоинспекции, которые вымогали деньги у водителей». «В отношении двух столичных инспекторов и трех инспекторов ГАИ Ивано-Франковской области подготовлен приказ об увольнении. Получат дисциплинарное наказание и их руководители», - подчеркнули в ГАИ.

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По словам начальника Госавтоинспекции Анатолия Сиренко, «проводится активная работа по искоренению коррупционных проявлений в наших подразделениях».

«В отношении работников ГАИ, которые не могут или не хотят понять, что работать нужно исключительно в рамках закона, принимается безальтернативное решение об увольнении из рядов Госавтоинспекции», - утверждает он.