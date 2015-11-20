Яценюк обсудил с комиссаром ЕС углубление сотрудничества в сфере университетских и студенческих обменов

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, собеседники приветствовали подписание сегодня Соглашения между правительством Украины и Европейской комиссией об участии в программе «Креативная Европа», что открывает Украине доступ к общему культурному пространству ЕС. Эта масштабная программа Европейского Союза откроет новые перспективы и возможности для популяризации украинской культуры в Европе, доступ к средствам и возможностям ЕС для развития, в частности, в креативной индустрии, киноискусстве.

Отдельно глава украинского правительства отметил возможность переводов украинских авторов на языки стран ЕС и произведений европейских авторов на украинский язык.

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Премьер-министр Украины подчеркнул, что участие Украины в программе «Креативная Европа» является очень важным.

Яценюк и Наврачич обсудили конкретные шаги, направленные на углубление сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в сфере университетских и студенческих обменов. Было отмечена эффективность программы обменов Erasmus, которая уже сегодня работает в Украине.

Собеседники обсудили ситуацию с поддержкой научной сферы Украины и помощь в контексте потребностей университетов, эвакуированных с территорий, которые страдают от российской агрессии.

Яценюк обратился к Наврачичу относительно возможностей поддержки в намерении правительства создать в Украине сеть ведущих средних школ, начиная с укрупненных учреждений регионального значения, чтобы в таких учебных заведениях уже скоро можно было увидеть образцы передового подхода в среднем образовании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, правительство Украины и Европейская комиссия заключили соглашение об участии Украины в программе Европейского Союза «Креативная Европа».

Ориентировочный объем финансирования программы из бюджета Европейского Союза — 1,46 млрд. евро, ее реализация рассчитана на 2014-2020 гг.

После имплементации соглашения украинские культурные деятели и институты будут иметь доступ к мероприятиям, которые финансируются за средства программы.