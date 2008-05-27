Украинские моряки участвуют в учениях НАТО в Норвегии

26 мая в территориальных водах Королевства Норвегия начались учения Военно-морских сил НАТО “Болд Монарх -2008”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, в учениях принимают участие силы, средства и личный состав Военно-морских сил стран-членов и партнеров НАТО. Украина представлена 18 военнослужащими Военно-Морских сил ВСУ, которые вошли в состав спасательной парашютно-десантной, водолазной и медицинских групп.

Во время активной фазы маневров украинские военные моряки в составе многонациональных поисково-спасательных сил будут отрабатывать действия по оказанию помощи и спасанию экипажа подводной лодки, условно потерпевшей аварию и затонувшей на глубине 30-150 метров.

Кроме того, в ходе учений украинские военные моряки практически ознакомятся с методиками планирования военно-морских операций по стандартам НАТО и организации практических действий.

Учения Военно-морских сил НАТО “Болд Монарх - 2008” завершатся 7 июня.